Crucero recibió otra dura goleada

Luego de consumarse el descenso y de no haber podido jugar este domingo por las lluvias que afectaron a la localidad bonaerense de Lincoln, Crucero del Norte perdió fuera de casa por la 7° fecha de la zona B de la Reválida.
Fue goleada en contra de 3 a 0 para el Colectivero que no levanta y que solamente espera que se termine el certamen.
Juan Ignacio Coria, Francisco Borda y Mauricio Pavón Zárate convirtieron los goles de El Linqueño, que escaló posiciones y dejó afuera de la zona de clasificación a Bartolomé Mitre.
Justamente, el Auriazul recibirá al equipo bonaerense el domingo, a partir de las 15.30, en su último partido como local en la Primera Etapa de la Reválida.
Por su parte, Crucero se despedirá ante su gente el fin de semana, cuando sea local frente a Sarmiento de Resistencia en su último partido en casa en esta etapa en el Federal A.
El partido
El defensor central albiazul Juan Ignacio Coria abrió el marcador con un remate de cabeza a los 29 minutos del primer tiempo; luego de un tiro de esquina ejecutado por Andrés McCormick, un desvío de Alejandro Nardi le permitió el remate al Chiche Coria.
A los 16’ del segundo tiempo fue el centrodelantero Francisco Borda quien amplió la ventaja tras desmarcarse y pegarle de zurda al primer palo. El entrerriano tuvo reiteradas chances de gol, pero solo pudo concretar esta.
El mediocampista Mauricio Pavón Zárate, ingresado en el segundo tiempo, fue quien estampó el 3-0 a favor del local. La jugada había comenzado a manos del paraguayo, que desde el lateral derecho lanzó un pase preciso para el volante Brian Aita, que desbordó por la línea de fondo y colocó un centro preciso que Pavón Zárate convirtió en gol.
Cabe destacar que tanto Andrés McCormick, como Maximiliano Núñez (ambos de El Linqueño) recibieron la quinta amarilla y se perderán la próxima fecha.
Así, el conjunto albiazul avanzó a la tercera posición de la tabla de la Reválida, con 11 puntos, y se ilusiona de cara a los playoffs. Por su parte, El Colectivero, que había descendido el fin de semana pasado tras la derrota 4-1 ante Boca Unidos, jugó con un equipo conformado por muchos jugadores de las inferiores y no logró sumar.
Fuente: El Territorio y Ascenso del Interior.
