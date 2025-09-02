Gonzalo Yacboski a la Selección Argentina de Handball cadetes

Un jugador montecarlense es el único misionero que forma parte de la lista de convocados de la Selección Argentina de Handball categoría cadetes masculino, que representará al país en el Torneo Sur Centro, en Asunción del Paraguay, entre los días 21 y 28 de septiembre de 2025.
Gonzalo Yacboski es el único jugador del interior del país convocado, el resto del equipo está integrado por jugadores de clubes y federaciones de Buenos Aires.
Este deportista forma parte del programa de Handball Desarrollo 28. Hace unos meses comenzó a formar parte de un grupo de 25 chicos que fueron seleccionados en el Torneo Argentino de Selecciones Cadetes que se jugó en la provincia de Mendoza.
Desde ese momento puso más énfasis en sus entrenamientos, además de sumarse a algunas convocatorias del equipo. Actualmente entrena todos los días la parte técnica y física con el profesor Andrés Barrios, teniendo en cuenta que quedan pocos días para el Torneo Sur Centro.
Los entrenadores a cargo serán Pablo Robleo, (Metropolitana), Nicolás Spadaccinni (Metropolitana), Andrés Barrios (Litoral), y la preparación física será llevada por Agustín Sarubi (Metropolitana). El delegado técnico es Juan Francisco García y todos están coordinados por Eduardo Gallardo y Priscila Álvarez, coordinadores Nacionales del programa FUTURO 2028.
Los seleccionados
1 LAZARTE LAUTARO S.A.G. Alte Brown Fe.Me.Bal
2 PIZARRO FACUNDO F.C.O Fe.Me.Bal
3 BRANCATO JOSE F.C.O Fe.Me.Bal
4 FORMINI TOMAS Lujan Fe.Me.Bal
5 MORENO FEDERICO SAG Alte Brown Fe.Me.Bal
6 MEDAN JUAN San Fernando Fe.Me.Bal
7 AVILA FELIX Mitre Fe.Me.Bal
8 YACOBOSKI GONZALO G. Montecarlo Fed. Misionera
9 GONZALEZ JOAQUIN F. de Concordia Fed. Entre Rios
10 ROMANO GONZALO M. San Martin A.Me.Bal
11 VERDEJO FELIPE San Fernando Fe.Me.Bal
12 CANEPA SANTINO A.A. Quilmes Fe.Me.Bal
13 GANDOLFO FACUNDO F.C.O Fe.Me.Bal
14 PERZNIANKO GONZALO AAAJ Fe.Me.Bal
15 CARBONE CIRO S.A.G. V.Ballester Fe.Me.Bal
16 VITALE DEMIAN S.A.G. V.Ballester Fe.Me.Bal
Fuente:El Territorio.
