Misiones al nacional de adultos mayores en Salta

La delegación misionera partió desde el Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD) para formar parte de las actividades previstas entre el lunes y el viernes en la ciudad capital de la provincia del NOA.
La representación misionera fue conformada en base a los resultados de las finales provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros, en las disciplinas newcom, sapo, tejo y tenis de mesa.
Además, la planificación, coordinación, estadía e indumentaria para la participación está a cargo del Ministerio de Deportes.
En newcom, el equipo está integrado por Marina González, Mirta Reckzigel, Miriam Vázquez, Silvia Ranger, Gladis Suárez, Hugo Ecke, Claudio Kraus, Juan Carlos Maciel, Ignacio Rodríguez y Norma Beil (todos de Montecarlo).
El sapo con los siguientes: Laurentina Ferreira (Oberá), Elodia Eva Grance (Oberá); Miguel Ángel Barreyro (Apóstoles), Juan José Ferreyra (Apóstoles). Tejo: José Claudio Acosta (Posadas), Luis Mario Oliveira (Posadas); Matilde Gerzely (Posadas), Stella Maris Riveros (Posadas), Julián de La Cruz Barrios.
Tenis de mesa con María Liliana Alberto (Posadas), Mauricio Seguí (Posadas), Mariko Taniguchi (Posadas), Yoshiko Goto (Posadas), Carlos Braetz (Posadas), Carlos Goncálvez (Eldorado) y Mariano Eduardo Irrazábal (Posadas).
La delegación se completa con las personas a cargo, Marcela González Magnasco, Graciela Cura y Juan Mattos; y la médica Mónica Marín.
Fuente: prensa Ministerio de Deportes.
Comentarios recientes