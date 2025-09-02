Misiones gritó campeón en Neuquén

El seleccionado Sub-16 de la Federación Misionera de Hockey se consagró campeón del Campeonato Argentino C de la categoría tras vencer a Río Negro por 2 a 1 en la definición del certamen que finalizó ayer en Neuquén.
En una final peleada, el equipo dirigido por Gustavo Arias se puso en ventaja a la media hora de juego a través de un córner corto que Fátima Benmaor cambió por gol, pero la alegría duró poco. Un minuto después, Umha Bandieri de Río Negro puso el 1 a 1.
Sin embargo, Misiones volvió a ponerse en ventaja apenas dos minutos después a través de Micaela Torres Toresani que, de jugada, puso el 2 a 1 que sería definitivo.
Con el pitazo final, se desató el festejo de la delegación misionera que consiguió todos los objetivos que se propuso antes de viajar hacia Neuquén: mantener la categoría, conseguir el ascenso al Torneo Argentino B -del que descendió el año pasado- y subirse a lo más alto del podio.
Además, Fátima Ripoll fue elegida como la mejor jugadora de la final y la arquera Uma Ludojoski fue seleccionada como la mejor arquera del certamen.
Vale recordar que Misiones arrancó su participación con victoria ante Centro Buenos Aires por 2-0 y luego venció a Neuquén por 2-1 y en el cierre de la fase de grupos cayó por 4-0 ante Río Negro. En semifinales dejó en el camino a Noroeste por 2-0 y en la final se tomó revancha de las rionegrinas con victoria por 2-1.
Con el campeonato, Misiones coronó un fin de semana perfecto y se vuelve a la provincia con el pasaje al Campeonato Argentino B del próximo año. Meta cumplida para las chicas misioneras.
Fuente: Primera Edición.
