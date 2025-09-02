Sandra Rolón al Spartathlon de Grecia

La eldoradense Sandra Rolón volverá a estar presente en el mítico Spartathlon, la ultramaratón de 246 kilómetros que une Atenas con Esparta, en Grecia, y que es considerada una de las pruebas de resistencia más exigentes del mundo. “Por sexta vez consecutiva vamos a llevar la bandera de nuestra provincia y de mi ciudad de Eldorado en lo más alto”, contó la deportista.
La competencia se llevará a cabo los días 26 y 27 del corriente en suelo griego y Rolón se está preparando tanto en lo físico como en lo mental para afrontar el desafío extremo.
De los miles que se inscriben, solamente 400 corredores logran estar en la grilla de partida. Y de ellos, “apenas el 40% logra terminar la prueba”, indicó la eldoradense, quien detalló que “son 246 kilómetros con un tiempo máximo de 36 horas, atravesando un terreno similar al de Misiones, pero con un calor sofocante”.
La primera vez que la atleta participó de la ultramaratón fue en el 2019, siendo la primera persona de Misiones y de toda la Mesopotamia argentina en completarlo. Manifestó que se enteró hace un par de meses de la confirmación de su presencia en la edición 2025, pero confía en que llegará con rodaje, porque corrió varias pruebas de 24 horas en Brasil y Formosa en los últimos meses.
La economía y el deporte
Llegar hasta el Spartathlon no es fácil. No solo es físico, sino también económico, logístico y emocional. Rolón sabe que practica un deporte “muy amateur”, ya que no hay financiamiento gubernamentales y el “sponsoreo” privado escasea en estos tiempos.
Rolón dijo que que el presupuesto total por atleta ronda entre 6.000 y 7.000 dólares, entre “el viaje, la inscripción, los pasajes, la indumentaria. Las zapatillas, por ejemplo, hay que cambiarlas cada 60 o 70 días”. En esta carrera “la organización te exige ir con un asistente que puede ser un kinesiólogo o médico”, manifestó y agregó: “Solo se permite el contacto en 14 puntos del recorrido”.
Remarcó que gracias a su trayectoria, la organización le permite pagar la inscripción en destino, lo que reduce costos: “Cada inscripción cuesta 1.300 euros, e incluye hotel, comida y logística por 7 días”.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes