Tierra Colorada festejó en el torneo del Norte Grande

El hipódromo «General Belgrano» de Posadas fue el escenario del primer Torneo de Pato del Norte Grande, un evento que marcó un hito para la disciplina en la región.
El certamen también atrajo a un público numeroso que pudo disfrutar de una competencia emocionante. Durante las jornadas del viernes y sábado, los cuatro equipos que participaron demostraron un alto nivel de juego.
Al concluir la fase de todos contra todos, los dos equipos que mejor desempeño se enfrentaron por la Copa de Oro, mientras que los restantes disputaron la Copa de Plata.
El equipo local, Campo de Pato Tierra Colorada, se consagró como el gran campeón de la Copa de Oro. Su victoria fue el resultado de un juego estratégico y coordinado entre sus integrantes: tres jugadores misioneros y uno que viajó desde Villa Ángela, Chaco.
Esta victoria fue celebrada con gran entusiasmo, pues el equipo logró un triunfo importante en su propia cancha, la cual había albergado por primera vez un evento de esta magnitud.
Por su parte, la Copa de Plata quedó en manos de Campo de Pato El Tacuaral. Este equipo, que llegó a Posadas con jugadores de Curuzú Cuatiá, Mercedes y Tucumán, demostró un excelente nivel de juego y se llevó el trofeo, lo que puso de manifiesto el talento que existe en diferentes puntos del país.
El subcampeonato de la Copa de Oro fue para Campo de Pato El Nono, un equipo que contaba con una combinación de jugadores de Villa Ángela, Salta y Misiones.
En resumen, el torneo superó las expectativas. El evento convocó a más de 80 caballos y fue un verdadero espectáculo deportivo, lo que demostró el futuro prometedor del pato en la región.
Con entrada libre y gratuita, el público también disfrutó de música en vivo y un patio gastronómico, por lo cual se convirtió en un plan familiar ideal.
Fuente: MOL.
