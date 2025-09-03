Boca Unidos necesita un punto y ganará su grupo

Boca Unidos consiguió abrochar dos objetivos el último sábado en ocasión del triunfo ante Bartolomé Mitre.
Olvidarse del descenso y a la vez, la clasificación a los playoffs de la tercera ronda del Federal A.
Precisamente, en la instancia de los denominados mata-mata, el «aurirrojo» si consigue finalizar primero en su grupo tendrá en los cruces directos a un rival de la zona campeonato, pero no precisamente de los lugares de arriba en las posiciones, lo que puede equiparar la balanza futbolística en la llave inicial de playoffs en la pulseada por alcanzar el segundo ascenso a la Primera Nacional.
Para ser primero del Grupo B de la Reválida, a Boca Unidos le alcanza con empatar en Formosa en la octava fecha, visitará a Sol de América, y no tener que esperar hasta la última fecha para saber si gana o no la zona B.
Fuente: El Libertador.
