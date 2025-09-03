Cardozo y Bacigalupi, octavos

Se cerró el segundo día de actividad en el Mundial de canotaje maratón para la dupla misionera integrada por Damián Cardozo y Franco Bacigalupi.
En lo que fue su despedida, ambos compitieron en la categoría K2 por equipo (35-44) a 18 kilómetros y cerraron en la octava posición, a poco más de cinco minutos del primer puesto (tiempo de 1:21:59.20).
Vale recordar que el lunes ambos compitieron por separado en distintas categorías de la prueba individual K1, siendo Damián Cardozo subcampeón del mundo en la 40 a 44 -18 kilómetros-.
El palista marcó un tiempo de 1:25:51.03 para cerrar segundo, a poco más de tres minutos que el ganador local Raymond Bukkosi; Por su parte Bacigalupi quedó 12°.
Ambos representaron a la provincia y al país en el torneo que se desarrolla en Gyor, Hungría. El binomio se preparó para la ocasión de manera íntegra tras obtener el pasaje al Mundial en abril de este año, en el selectivo realizado en Entre Ríos.
Fuente: El Territorio.
