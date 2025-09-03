El seleccionado de la Liga de Eldorado va por la clasificación a la final de la etapa regional de la Copa País.
Luego del 2 a 2 en Formosa, el representante de la tierra colorada será local desde las 20 en cancha de Guaraní.
En el encuentro de ida, los misioneros estuvieron dos veces en ventaja y pese a no poder mantener el triunfo, se trajo un buen resultado a Misiones para definir la serie en casa.
Del otro lado del cuadro espera el seleccionado de la Liga Correntina, que goleó a Chaco en el encuentro de ida por 9-0 y que, pese a la derrota 3-1 de la revancha, cerró un global categórico de 10-3 para meterse en la definición de la etapa regional.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes