La final del ascenso en Villa Cabello

Aunque recién este miércoles quedará totalmente definido, por ahora el partido de ida por la final del Apertura de la Primera B, entre Estudiantes y Yacutinga, se jugará el próximo domingo a las 15.30 en cancha de Villa Cabello.
La duda persiste por las condiciones de seguridad que se necesitan para un partido de estas características, teniendo en cuenta que la cancha de los rojinegros no tiene dos accesos, previéndose que habrá muchos parciales de ambos conjuntos.
Las autoridades de la Liga Posadeña deberán resolver donde se jugará la final, que en un principio se iba a disputar el pasado domingo en cancha de La Canterita, pero la lluvia lo impidió.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
