Misioneras al Argentino de Libres

Con la ilusión intacta y los últimos días de trabajo por delante, 40 jugadoras de la Asociación de Deporte Femenino inician la cuenta regresiva para disputar el Argentino de Libres en la provincia de Córdoba los días 12, 13 y 14 de septiembre.
La competencia reunirá a más de 400 parejas de diferentes puntos del país en el evento amateur más importante del año. La delegación de la tierra colorada contará con participación en categorías: 3ra, 4ta, 5ta, 6ta y 7ma. Con jugadoras de diferentes puntos de la provincia y también de Corrientes, quienes han elegido competir durante todo el año en el torneo de DEFEMI para obtener su plaza tras disputar las 5 fechas del año.
Dentro de la comitiva se destaca Letizia Lopez Bernal, que con tan solo 13 años y disputando la 4ta damas en este nacional, estará presente en Córdoba en la previa a lo que será para ella el Mundial Junior sub 14, categoría en la que ocupa el número 1 del ranking argentino. Presente y futuro de la tierra colorada.
Fuente: gentileza Lulu Reichert.
