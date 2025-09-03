Mitre recibirá el domingo a El Linqueño

La dirigencia de Bartolomé Mitre confirmó que el partido ante El Linqueño, por la 8° fecha de la Reválida B del torneo Federal A, se jugará el próximo domingo a las 15.30 en el estadio «Tito Cucchiaroni».
A dos fechas del final de esta segunda fase del certamen, el choque es una verdadera final para el once que dirige Miguel Ángel Salinas, ya que con una victoria prácticamente se asegurará un lugar entre los cinco primeros del grupo y así avanzará a la siguiente fase, en busca del segundo ascenso a la Primera Nacional.
Es que El Linqueño, que el último lunes venció a Crucero del Norte 3 a 0, está tercero con un punto por encima de la línea de los auriazules, por lo que de ganarle a los bonaerenses, Mitre quedará en esa posición, detrás del ya clasificado Boca Unidos y Sarmiento de Resistencia.
Crucero del Norte, será local en sábado ante Sarmiento en el «Andrés Guacurarí», sólo para cumplir con el fixture pues ya perdió la categoría.
Este miércoles, se conocerán los parbitros que tendrán a su cargo la conducción de ambos encuentros.
Las posiciones
