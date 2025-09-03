OTC tiene calendario internacional

Oberá Tenis Club volverá al plano internacional en el 2025. Luego de una buena temporada en la que llegó a los cuartos de final en la Liga Nacional, el conjunto de la tierra colorada logró la clasificación a la Liga Sudamericana, certamen que disputó en 2022 y 2023.
Ayer se conoció que el Celeste será parte del grupo A, que compartirá con Olimpia de Paraguay, Jorge Guzmán de Ecuador y Baurú de Brasil.
Entre el 3 y el 5 de octubre, el representante misionero jugará el grupo A en el polideportivo «Roberto Cabañas» de la localidad paraguaya de Pilar, sobre la costa del río Paraguay.
Hasta allí viajará OTC, que pretende repetir lo que hizo en 2022 en su primera experiencia internacional, cuando llegó hasta las semifinales del certamen.
Tanto en esa edición como en la 2023, el Celeste fue local en la primera fase, pero en 2023 no logró avanzar de ronda.
OTC no será el único representante argentino, ya que Ferro integrará el grupo B junto a Universitario de Sucre de Bolivia, que será el anfitrión, Vasco da Gama de Brasil y Motilones del Norte de Colombia.
Quimsa será parte del grupo C junto a Corinthians, que será sede de la primera fase, Defensor Sporting de Uruguay y ABC Camp Importadora Alvarado de Ecuador.
El restante representante de Argentina será Regatas de Corrientes, que compartirá el grupo D con Deportivo San José de Paraguay (local en la primera fase), Pinheiros de Brasil y CDC Leones de Chile.
El buen recuerdo para el Celeste es que compartirá grupo con Baurú de Brasil, con el que estuvo en el grupo B de la edición 2022, que fue la mejor actuación del conjunto misionero a nivel inernacional.
Fuente: El Territorio.
