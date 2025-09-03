Provincial: Puerto Argentino protestó el partido ante Jardín América

El último fin de semana hubo rodaje en el torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol Fe.Mi.Fu. Se empezaron a conocer los clasificados a cuartos de final del mencionado certamen, donde uno de los clasificados es el Club Jardín América, pero su rival, el Club Puerto Argentino de San Pedro pidió los puntos.
El partido en la ciudad de Jardín América el último domingo concluyó 1 a 1, con el resultado en la ida que fue sin goles debieron definir el pasaje a cuartos de final desde la tanda de penales, en la cual el «Lobo»’ jardinense ganó 4 a 1 y sacó el pasaje a la próxima instancia.
Pero, el elenco de San Pedro solicitó los puntos por mala inclusión de un jugador del Club Jardín América.
Dirigentes del equipo sampedrino expusieron la queja ante las autoridades pertinentes de la Fe.Mi.Fu. Por lo tanto, el conjunto de la ciudad de las diagonales tiene tiempo para hacer su descargo y se va a evaluar para tomar la determinación final.
En caso de pasar de instancia Puerto Argentino, también cambiaría el cuadro de los cuartos de final. Aún restan llaves por definirse para tener el cuadro completo tanto en zona norte como zona sur. Por ende, hay que esperar la resolución para determinar qué equipo se situará entre los 8 mejores del campeonato.
Fuente: El Territorio.
