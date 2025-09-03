Tacurú se alista para un gran cierre

El golf de la región vivirá este fin de semana uno de los momentos más esperados del año. El Torneo Federativo, que reúne a los mejores jugadores de los clubes del nordeste argentino, tendrá su segunda y última cita en el Tacurú Social Club de Posadas. Será una edición especial ya que entregará puntaje doble y consagrará a los campeones anuales en todas las categorías: scratch, primera, segunda, tercera, cuarta y damas.
La actividad comenzará el viernes con el día de práctica libre en el que los golfistas podrán realizar el reconocimiento de cancha. Ese mismo día, desde las 18, los jugadores y sus acompañantes serán recibidos con un lunch de bienvenida y un “sunset” organizado especialmente para inaugurar la fiesta deportiva.
El sábado, en tanto, la competencia formal arrancará temprano, con las primeras salidas por tee previstas desde las 7.30.
El cronograma incluye premios especiales al mejor approach en los hoyos par 3, al long drive, al best drive y un atractivo agregado: quienes logren un hoyo en uno en los hoyos 2 o 15 se llevarán una moto eléctrica de golf, cortesía de Confiar Seguros.
La jornada cerrará a las 18.30 con el tradicional ‘Hoyo 19’, donde se realizará la entrega de premios, un show en vivo y numerosos sorteos a cargo del sponsor principal, Puerto Valle Hotel de Esteros.
En lo deportivo, las miradas estarán puestas en los líderes de cada división. En la categoría Scratch, René Pelozo -de Santa Fe- encabeza la tabla con mínima diferencia sobre sus perseguidores. En primera, el posadeño José Sánchez se ubica en la cuarta posición, mientras que Matheo Vancsik pelea en paralelo por los puestos de vanguardia tanto en esta división como en la categoría menores de 15 años.
En cuarta, Mauro Figueredo, también de Posadas, llega como líder, mientras que entre los menores de 18, el obereño Federico Villalba ocupa el segundo lugar y buscará escalar posiciones.
El capitán de golf del Tacurú, Matías Sánchez, destacó la magnitud de la cita y el orgullo que representa para el club recibir a tantos protagonistas del golf regional. “Esperamos alrededor de 200 golfistas de Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Formosa, así que estamos preparando el club de la mejor manera para recibirlos”, expresó.
Sánchez subrayó que este playoff no solo tiene un carácter competitivo, sino también institucional. “En este caso tenemos el agrado de recibir a la final del ranking, que se construyó durante todo el año en distintas provincias. Son 18 clubes presentes en esta última fecha puntuable, donde se van a definir los campeones del Nordeste de cada categoría”, remarcó.
Además, invitó al público a acercarse para vivir de cerca la experiencia. “La actividad es abierta, de entrada libre y gratuita, así que cualquiera que quiera venir a conocer el golf puede hacerlo. También tenemos un plan para quienes quieran iniciarse, les damos palos, pelotas y cuatro clases gratuitas con profesores. Es una oportunidad ideal para dar el primer paso en este deporte”, agregó.
Por su parte, el empresario hotelero Luis Lisanti, sponsor principal del certamen con Puerto Valle Hotel de Esteros, subrayó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas deportivas. “Estamos muy orgullosos de apoyar a Tacurú. Para nosotros es clave estar presentes en esta zona tan extraordinaria como son los Esteros del Iberá y su cercanía con Posadas. La invitación del presidente del club Pablo Ciejovicz y del capitán Matías Sánchez fue decisiva para sumarnos a este evento tan trascendente”, afirmó.
Lisanti destacó que la alianza con el deporte regional no se limita al golf. “Este fue un año extraordinario para Puerto Valle y su relación con la región. Estuvimos en la regata Posadas-Corrientes acompañando al Yacht Club de ambas ciudades, y no quería cerrar el año sin estar también cerca del golf y de Tacurú. Además, volví a practicar después de mucho tiempo, traje mis palos desde Buenos Aires y estoy disfrutando de esta cancha increíble”, expresó.
Con todo dispuesto, la expectativa es alta. Tacurú se convertirá en epicentro del golf del nordeste, uniendo competencia, turismo y convivencia en un fin de semana que promete emociones fuertes dentro y fuera de la cancha.
Fuente: El Territorio.
