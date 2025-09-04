Aristóbulo del Valle coronó a los campeones Sub-16

El sábado pasado se vivió una intensa jornada de tiro con arco en el Polideportivo de Aristóbulo del Valle, con la participación de jóvenes talentos de Santa Antonio, Posadas, Leandro N. Alem, Campo Grande y la localidad anfitriona. La competencia se desarrolló en un clima de respeto y compañerismo, resaltando la dedicación de cada arquero.
En la categoría Sub-16 masculino, el primer puesto fue para Fabricio Williams (CAPRI-Posadas), seguido por Bruno Marchuk (Escuela Municipal Campo Grande) en segundo lugar, y Tiziano Cuella (CeCAV-Aristóbulo del Valle) se quedó con el tercer puesto.
Por su parte, en la categoría Sub-16 femenino, la ganadora fue Nahira Cena (CAPRI-Posadas), mientras que el segundo lugar fue para Milena Holot (CAPRI-Posadas) y el tercer puesto lo obtuvo Keyla Nubes (San Antonio).
Desde la organización destacaron el trabajo conjunto de la Asociación Misionera de Tiro con Arco y la Municipalidad de Aristóbulo del Valle, que hicieron posible la coordinación y fiscalización de la final.
La jornada reafirmó la importancia del deporte como herramienta de integración entre localidades y dejó a todos los participantes con ganas de seguir creciendo en futuras competencias.
Fuente: El Territorio.
