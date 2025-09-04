Copa País: Eldorado eliminó a Formosa en los penales

El seleccionado de la Liga de Eldorado escribió anoche una página dorada en su historia futbolera al clasificar a la final de la Región Litoral Norte de la Copa País.
En un partido reñido y con varios fallos arbitrales discutidos, los misioneros igualaron 0 a 0 ante Formosa y la definición se resolvió desde el punto penal, donde el conjunto de la Capital del Trabajo mostró temple y efectividad para imponerse 4-2.
Con este triunfo, Eldorado se ganó el derecho a disputar la final regional frente al representante correntino, que viene de dejar en el camino a Chaco con un global de 10-3 (9-0 en la ida y 1-3 en la revancha). El cruce promete ser vibrante, con el premio mayor de avanzar a la etapa nacional de la competencia.
El recorrido de los misioneros hasta aquí estuvo cargado de emociones. En el partido de ida, en cancha de Sol de América en Formosa, el conjunto de Eldorado mostró carácter al igualar 2-2. Diego Cabrera abrió rápido el marcador y, tras el empate local, Ezequiel Bogado volvió a poner en ventaja a los misioneros. Un desafortunado gol en contra de Walter Ortiz, capitán del equipo, selló la paridad que dejaba la serie abierta para la revancha en Misiones.
Ese empate fue la antesala de una definición dramática en Eldorado. El público acompañó en gran número y celebró con euforia la clasificación, que llegó como premio al esfuerzo de un plantel que no se achicó en ningún momento y que sigue soñando con escribir nuevas páginas de gloria para el fútbol del interior misionero.
Ahora, el desafío será aún mayor, enfrentar a Corrientes, un rival de peso que demostró contundencia en la serie anterior. Sin embargo, Eldorado ya dio muestras de carácter y sabe que la ilusión, de la mano de su gente, puede ser un factor decisivo para ir por más en la Copa País.
