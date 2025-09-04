Falleció el exfutbolista y entrenador Miguel “Punchi” Ortola

Recordado por su paso en Chaco For Ever, falleció este miércoles 3 de septiembre.
Nacido el 16 de marzo de 1968 en Tres Isletas, Chaco, Ortola dejó una huella imborrable en la historia del club “Negro”, al integrar el plantel campeón del Nacional B en 1989 y disputar posteriormente dos temporadas en la Primera División del fútbol argentino. Durante esa etapa fue autor de goles significativos, como en el desempate jugado en la Bombonera ante un equipo cordobés y frente al Olimpia de Paraguay, que por entonces era campeón de América.
A lo largo de su carrera profesional disputó 166 partidos y convirtió 16 goles en distintas categorías. Tras su retiro como jugador, continuó vinculado al fútbol en la función de director técnico.
Hinchas, excompañeros y allegados expresaron sus condolencias y recordaron a Ortola por su humildad y entrega dentro y fuera de la cancha. “Siempre en el corazón de los forevistas”, fue el mensaje repetido en las redes sociales del club y de la comunidad futbolera que lo despidió con afecto.
Fuente: Eldopolis.
