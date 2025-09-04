La EIGA celebró en el Regional

La Escuela Integral de Gimnasia Artística (EIGA) de Posadas vivió un fin de semana inolvidable en el Torneo Regional de Clubes disputado en Resistencia, Chaco.
El gran motivo de celebración llegó de la mano de Olivia Gómez Coboc, quien conquistó el primer puesto en la categoría Pre Infantil Nivel 3 (2015), y del equipo de la misma división, que alcanzó el tercer lugar en la clasificación grupal.
Además, Carla Carbonell logró un subcampeonato en la categoría Mini Nivel 2 (2016), por lo que hubo medallas de los tres colores para el EIGA.
El certamen se desarrolló los días 29 y 30 de agosto en las instalaciones del Club Regatas y reunió a más de 20 instituciones de varias provincias: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires. También dijeron presente clubes de gran trayectoria nacional como River, Racing, Vélez y Ferro, lo que elevó aún más el nivel de la competencia.
Fuente: El Territorio.
