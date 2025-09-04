Misiones en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores

La delegación misionera vive con entusiasmo los Juegos Nacionales de Adultos Mayores 2025, que se desarrollan en Salta desde el pasado lunes hasta mañana viernes 5 de septiembre. Con espíritu deportivo y un fuerte sentido de camaradería, los representantes de la provincia llegaron a la capital salteña para ser parte de este gran encuentro que convoca a más de mil participantes de todo el país.
El grupo partió desde el Cepard en Posadas, con la despedida del ministro de Deportes Aldo Steinhorst y está integrado por hombres y mujeres mayores de 60 años que se ganaron su lugar tras brillar en las finales provinciales de los Juegos Deportivos Misioneros.
En esta edición, Misiones compite en disciplinas que se convirtieron en clásicos de los Juegos: newcom, tejo, sapo y tenis de mesa, con representantes de distintos municipios que entrenaron con esfuerzo y ahora disfrutan de la experiencia en Salta.
La delegación misionera
Newcom (Montecarlo): Marina González, Mirta Reckzigel, Miriam Vázquez, Silvia Ranger, Gladis Suárez, Hugo Ecke, Claudio Kraus, Juan Carlos Maciel, Ignacio Rodríguez y Norma Beil.
Sapo (Oberá y Apóstoles): Laurentina Ferreira, Elodia Eva Grance (Oberá); Miguel Ángel Barreyro, Juan José Ferreyra (Apóstoles).
Tejo (Posadas): José Claudio Acosta, Luis Mario Oliveira, Matilde Gerzely, Stella Maris Riveros, Julián de La Cruz Barrios.
Tenis de mesa (Posadas y Eldorado): María Liliana Alberto, Mauricio Seguí, Mariko Taniguchi, Yoshiko Goto, Carlos Braetz, Carlos Gonçalvez, Mariano Eduardo Irrazábal.
La comitiva está acompañada por Marcela González Magnasco, Graciela Cura y Juan Mattos, junto a la doctora Mónica Marín, responsables de la coordinación y asistencia de todo el grupo.
Resultados deportivos
La primera jornada ya dejó alegrías para Misiones en newcom, donde el equipo demostró solidez y compromiso. En el debut venció a San Juan 2-0, y luego repitió el triunfo frente a Santa Fe también 2-0. Con estos resultados, el conjunto misionero se mantiene invicto y encara la jornada de hoy con ilusiones renovadas.
Más allá de los marcadores, la experiencia de cada jornada en Salta se vive entre partidos, aplausos y momentos de amistad. Para la delegación misionera, estar presente en los Juegos significa no solo competir, sino también compartir vivencias con pares de todo el país y reforzar el espíritu solidario que caracteriza al deporte.
Con disciplina, alegría y compromiso, Misiones demuestra que el deporte no entiende de edades y que siempre hay lugar para la pasión, la superación y los sueños cumplidos.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes