¿Otro festival de licencias deportivas?

Si bien no hay nada oficial, al menos dos clubes de Posadas estarían “averiguando” condiciones para hacer el pedido formal al Consejo Federal y así participar del Regional Amateur.
Idéntica situación se observa en al menos dos ligas del interior, donde clubes que no clasificaron para el certamen, pedirían hacerlo en base a sus antecedentes.
Consultadas fuentes del Consejo Federal, aún no hay criterio acordado para las “licencias deportivas”, aunque la deserción en otras provincias seguramente “obligará” al menos estudiar los pedidos.
“Obligará”, atendiendo a la “necesidad de sumar cantidad en lugar de calidad”, concepto que tiene como norma la organización del fútbol argentino.
Resultado al menos llamativo que, dirigentes que durante todo el año elevaron su queja por la situación económica de sus clubes y hasta por los aranceles de liga/árbitros y seguridad, hoy evalúen ingresar a un torneo cuyos costos superan largamente los del ámbito local.
Forma de disputa
Este año, se disputará la clasificación a la siguiente ronda: por sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.
Clasifican en forma directa a la Tercera Ronda los ubicados en el primer lugar de todas las zonas y el mejor equipo ubicado en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos.
Clasifican a la Segunda Ronda los restantes equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por cuatro equipos y los mejores equipos ubicados en el segundo lugar de las zonas integradas por tres equipos.
En el 2026, se reanudará la competencia con la siguiente fase de eliminación directa ida y vuelta hasta llegar a definir al ganador de cada región.
Los clasificados de la Región Litoral Norte
🅼🅳▪️Deportivo Mandiyú (Corrientes)🏆Liga Correntina de Fútbol
🅼🅳▪️Mariano Moreno (Villa Dos Trece, Formosa)🏆Liga de Fútbol del Sur
🅼🅳▪️Curupay (Corrientes)🏆Liga Correntina de Fútbol
🅼🅳▪️Rivera del Paraná (Colonia Progreso, Corrientes)🏆Liga Bellavistense de Fútbol
🅼🅳▪️Defensores de Vilelas (Puerto Vilelas)🏆Liga Chaqueña de Fútbol
🅼🅳▪️Deportivo Fontana (Fontana, Chaco)🏆Liga Chaqueña de Fútbol
🅼🅳▪️Guaraní Antonio Franco (Posadas, Misiones)🏆Liga Posadeña de Fútbol
🅼🅳▪️Deportivo Tablita (Pirané)🏆Liga Piranense de Fútbol
🅼🅳▪️Comunicaciones (Mercedes)🏆Liga Mercedeña de Fútbol
🅼🅳▪️Unión (Machagai)🏆Liga Regional de Fútbol de Machagai
🅼🅳▪️Jorge Gibson Brown (Posadas)🏆Liga Posadeña de Fútbol
🅼🅳▪️Argentinos del Norte (Clorinda)🏆Liga Clorindense de Fútbol
🅼🅳▪️Recreativo Juventud (Marana)🏆Liga Clorindense de Fútbol
Referencias
🅼🅳: Mérito Deportivo
🅳: Descendido de Federal A
🅻: Licencia
Fuente: De la Tribuna TV y redacción Deportes Misiones.
