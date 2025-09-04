Serán 40 los misioneros en los JADAR

El deporte misionero palpita con entusiasmo la participación en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR), que se celebrarán del 9 al 14 de septiembre en la ciudad de Rosario, Santa Fe.
La provincia se presentará en 15 disciplinas con una delegación conformada por 40 personas, entre deportistas e integrantes del staff técnico que los acompañarán. A diferencia de competencias similares, donde la delegación viaja toda junta al mismo tiempo, en este caso el traslado se dará en grupos. Los primeros partirán el domingo 7 y los demás lo irán haciendo en los días subsiguientes, en función del cronograma de competencia de cada disciplina. Llegarán a la sede siempre un día antes de competir.
Al final de la tarde del miércoles, el Ministerio de Deportes mantuvo una reunión con integrantes de la delegación con el propósito de informar todos los detalles organizativos, como ser documentación adecuada, viaje, alojamiento, estadía, competencia y al mismo tiempo efectuó la entrega de la indumentaria oficial, que fue encabezada por el ministro de Deportes, Aldo Steinhorst.
«El Gobierno de Misiones se hace cargo de los costos de traslado, alojamiento, alimentación e indumentaria de la delegación, garantizando la presencia de la provincia en este tipo de eventos de representación, con el objetivo de estar cerca de los deportistas y brindar oportunidades a través del deporte; pero al mismo tiempo reafirmando que el deporte es una Política de Estado y manteniendo un eje de trabajo que se viene sosteniendo durante estos años», indicó Steinhorst.
A continuación de la reunión, atletas, entrenadores y dirigentes federativos participaron de una charla sobre Prevención de Dopaje, que estuvo a cargo de la licenciada María Cristina Nakatsuka, de la Secretaría de Estado de Prevención de Adicciones y Control de Drogas de la provincia; y un taller de RCP, brindado por el profesor Claudio Semelak, de la subsecretaría de Representación y Alto Rendimiento.
Delegación misionera
Deportistas: Agustín Da Silva (Atletismo), Giuliana Bejar (Atletismo), Victoria Magali Brizuela (Atletismo), Matías Guy Sero (Canotaje), Damián Cardozo (Canotaje), Franco Bacigalupi (Canotaje), Reinaldo Emmanuel Mallo (Canotaje), Irina Benítez (atletismo adaptado), Maximiliano López (atletismo adaptado), Ariel Atamañuk (Paracanotaje), Augusto Servello (Esgrima), Diego Armando Álvarez (Judo), Agustina Florencia Olsson (Judo), Camila Amarilla (lucha), Ricardo Báez (lucha), Mauricio Lovera (lucha), Camila Tello (patín), Sonia Itatí Weller (gimnasia rítmica), Juan Segundo Barreyro (squash), Paula Rivero (squash), Agustina Ponds Merahed (tenis), Marcos Muñoz (tenis de mesa adaptado), Marcos González (vóley de playa), Joaquín Medina (vóley de playa), Salome Yaneth Florentín (Wushu Kung Fu), Leandro Gómez (Wushu Kung Fu), Maximiliano Oscar Antúnez (Parapowerlifting), Diego Ulises Ramírez (Parapowerlifting). Staff Técnico (entrenadores/asistentes): Anahí Galeano (judo), Leonel Cáceres (lucha), Jorge Flores (atletismo adaptado), Graciela Garau (patín), Sol Artaza (gimnasia rítmica), José María Ramírez (squash), Milton Dos Santos (tenis de mesa adaptado), Cecilia Melgarejo (vóley de playa), Sebastián Romero (Wushu Kung Fu), Samuel Antolín Ramírez (parapowerlifting) y Juan Pablo Tschopp (canotaje).
Los JADAR son organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico Argentino, como un evento multideportivo con disciplinas olímpicas y paralímpicas. Para conocer más al respecto se puede ingresar al sitio oficial https://jadar2025.com/
Fuente: El Territorio.
