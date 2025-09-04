Tacurú recibirá a los mejores golfistas de la región

Mañana viernes y el sábado, en el Tacurú Social Club, se vivirá una nueva fecha del torneo de golf de la Federación del Nordeste, con la participación de golfistas de Formosa, Chaco, Corrientes y toda la provincia de Misiones.
El viernes, los jugadores tendrán libre el green fee para reconocimiento de cancha y a las 18 los organizadores harán un lunch de bienvenida, para todos los jugadores y acompañantes con un Sunset imperdible.
En tanto que el sábado desde las 7.30 serán las primeras salidas por Tee Time, y habrá premios especiales como ser al mejor Approach en todos los par 3, Long y Best drive y un agregado más que aquel que haga hoyo en 1 en los hoyos 2 y 15 se ganará una moto eléctrica. Las categorías premiadas serán Scratch, Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Damas.
A las 18.30 iniciará el Hoyo 19 con entrega de premios y show en vivo sumado a muchos sorteos de parte del principal sponsor “Puerto Valle Hotel de Esteros”. El lodge, emplazado sobre la costa del río Paraná, se encuentra a 55 km del aeropuerto de Posadas, en la localidad de Ituzaingó. Cuenta con acceso exclusivo a Laguna Valle, en los Esteros del Iberá y ofrece comidas gourmet y actividades.
Desde el club Tacurú están realizando un gran esfuerzo, para recibir con una cancha en las mejores condiciones posibles y un agasajó a todos los visitantes. Para aquellos que aún no pudieron inscribirse por la página, este es el contacto del starter, Juan Wojcik al 3764106724.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes