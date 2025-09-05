El Clausura arrancará el sábado 13

La Liga Posadeña de Fútbol confirmó que el inicio del torneo Clausura de Primera A se producirá el fin de semana siguiente, coincidiendo con el inicio de los partidos de ida por los cuartos de final del Provincial de la FeMiFu, instancia en la cual estarán La Canterita, Jorge Gibson Brown y Guaraní Antonio Franco.
En la primera fecha, jugarán Estudio Galeano-Ágil; Bartolomé Mitre-Atlético Posadas; Huracán-El Brete; Garupá Fútbol Club-Colectiveros; Deportivo Corpus-Guaraní Antonio Franco; Luz y Fuerza-1° de Mayo; Jorge Gibson Brown-Crucero del Norte; La Canterita-Santa Ana; La Picada-Candelaria y Tigre-Andrés Guacurarí.
El torneo de ascenso, comenzará una semana más tarde, el sábado 20 y volverá a jugarse en dos zonas: Capital (Garupaense, Estudiantes, Itatí, San Francisco, Villa Cabello, Acapulco y San Martín) e Interior (Yacutinga, Deportivo Roca, Atlético Bonpland, Sporting, Progreso, Ilaja Porá, Misionero y Guaraní y Malvinas Argentinas).
En el torneo de la primera categoría, los equipos también estarán agrupados en zonas, como en el Apertura, con la particularidad que no se enfrentarán entre sí los del mismo grupo…
En la zona A volverán a estar Estudio Galeano, Bartolomé Mitre, Huracán, La Canterita, La Picada, Jorge Gibson Brown, Garupá Fútbol Club, Luz y Fuerza y Tigre mientras que en la B estarán Guaraní Antonio Franco, Crucero del Norte, Ágil, Atlético Posadas, El Brete, Colectiveros, Santa Ana, Candelaria y Andrés Guacurarí.
Al cabo de las 10 fechas, ya que habrá una de «clásicos» como en el primer certamen, los cuatro primeros de cada zona clasificarán a los cuartos de final, cruzándose el primero con el cuarto y el segundo con el tercero del otro grupo.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
