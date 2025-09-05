Paraguay vuelve a un Mundial

¡Paraguay se clasificó al Mundial 2026! Tras empatar sin goles con Ecuador en el Defensores del Chaco por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, la Albirroja volverá al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro se aseguró el sexto lugar con 25 puntos, mientras que la «Tri» ya se había clasificado.
El misionero Andrés Cubas jugó como titular, recibió la tarjeta amarilla por parte del árbitro Raphael Claus a los 64′ y fue reemplazado a los 84′ por Damián Bobadilla.
Paraguay celebrará este viernes un feriado nacional tras confirmarse la clasificación al Mundial de Fútbol 2026, un hito histórico que pone fin a 16 años de ausencia en la cita mundialista. El anuncio, oficializado por el Gobierno, se ampara en la Ley N° 7544/2025, promulgada el pasado 3 de septiembre, que permite declarar hasta tres feriados adicionales por eventos de relevancia nacional.
El artífice de este logro es el técnico argentino Gustavo Alfaro, quien repite la hazaña lograda con Ecuador para el Mundial de Qatar 2022, cuando llevó a los ecuatorianos a la competencia tras 8 años de ausencia. Bajo su dirección, la selección paraguaya ha recuperado su brillo, devolviendo la ilusión a la Tierra Guaraní.
El decreto presidencial destaca que el regreso de la Albirroja a un Mundial, tras 16 años desde su última participación en Sudáfrica 2010, es una “ocasión especial” que merece la unión y el festejo de todo el pueblo paraguayo. Por ello, el feriado busca permitir que la ciudadanía conmemore este momento histórico con alegría y orgullo.
En la próxima jornada, Paraguay visitará a Perú el martes 9 de septiembre a las 20:30 horas y Ecuador recibirá a la Selección Argentina el mismo día, a las 20.
Fuente: El Territorio.
