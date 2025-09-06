Crucero cumple con un trámite

En lo que será su penúltima presentación en el torneo Federal A, Crucero del Norte recibirá esta tarde a Sarmiento de Resistencia, buscando un resultado que le permita despedirse de la categoría con buenas sensaciones.
El encuentro, válido por la octava fecha de la zona B de la Reválida, será arbitrado por Lautaro Castagnola de Entre Ríos y se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Beto Gómez y los comentarios de Fernando Mongelós.
El equipo misionero conducido por Adrián Álvarez ya se enfoca en el futuro inmediato. La próxima temporada jugará el torneo Regional Federal por lo que asumirá estos dos últimos compromisos con la intención de empezar a observar las piezas de lo que viene. Como dato, el Colectivero no sumó triunfos en lo que va de esta etapa.
Fuente: El Territorio.
