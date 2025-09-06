Crucero y una triste despedida de local

El elenco chaqueño se fue al descanso perdiendo 2 a 0, por los goles de Nicolás Golomba y Pablo Álvarez de Olivera, pero en el complemento aparecieron Sebastián Parera, Rodrigo Montenegro y Hernán González para dar vuelta la historia y llevarse el triunfo desde Garupá.
Ahora, deberá cerrar la Reválida como local ante Bartolomé Mitre en el Centenario.
El partido
El inicio fue agitado porque Sarmiento entró dormido y Crucero aprovechó para golpear temprano: a los 5 minutos, tras un centro desde la derecha, Nicolás Golomba desvió el balón en el camino y puso el 1-0 para el “Colectivero”.
El “Deca” no la pasaba bien, equivocaba los caminos de ataque y se exponía en defensa. Yacaruso tuvo que tapar dos “mano a mano” consecutivos para sostener la diferencia y evitar más goles.
Pero Crucero marcaba cómo debían ser las cosas y, en el cierre de la primera parte, apareció Pablo Álvarez. Tras un gran pase entre líneas de Vera, definió fuerte contra el palo izquierdo y puso el 2-0 a los 41’.
Sarmiento no le encontró la vuelta a los primeros 45 minutos: no generó peligro y los pocos ataques que tuvo llegaron más por errores del rival que por mérito propio, frente a un elenco local sin nada que perder y decidido a quedarse con los tres puntos.
Gracias a las intervenciones de Yacaruso, los equipos se fueron al descanso con el 2-0 a favor del “Colectivero”.
Ya en el complemento, Marioni no dudó en mover el banco: Arriola y Bacas saltaron al campo para intentar cambiar la historia.
Diez minutos le bastaron a Sarmiento para descontar. Tras un centro preciso de Arriola al segundo palo, Sebastián Parera ganó en las alturas y puso el 2-1.
El equipo chaqueño se sostuvo también en Yacaruso, que volvió a ser figura: le tapó dos “mano a mano” a Vera y, con ayuda del travesaño, evitó que Crucero liquidara el partido.
Sarmiento aprovechó la falta de efectividad del local y lo dio vuelta. Primero empató Rodrigo Montenegro de cabeza a los 27’, tras un gran centro de Parera y una mala salida del arquero. Luego, a los 41’, Hernán González marcó el 3-2 con una emboquillada sobre Romero.
El tiempo se consumió y el equipo de Marioni se quedó con un triunfazo como visitante, asegurando la clasificación para disputar los Play Off por el segundo ascenso.
Síntesis
CRUCERO DEL NORTE 2 – SARMIENTO 3
Crucero: Mirko Romero; Carlos Duarte, Lautaro Orellana, José Arias y Pablo Narváez; Julián Vera, Justo Roa, Maximiliano Santa Cruz y Pablo Romero; Nicolás Golomba y Pablo Álvarez. DT: Adrián Álvarez.
Sarmiento: Germán Yacaruso; Franco Domínguez, Brian Berlo y Santiago Piccioni; Rodrigo Giménez, Pablo Martínez, Matías Sosa y Matías Ayala; Rodrigo Montenegro; Enzo Vargas y Sebastián Parera. DT: Roberto Marioni.
Goles: 5′ Nicolás Golomba (CdN); 36′ Pablo Álvarez (CdN); 56′ Tomás Bacas (S); 73′ Rodrigo Montenegro (S) y 86′ Hernán González (S).
Cambios: 45′ Tomás Bacas por Sosa (S) y Carlos Arriola por Martínez (S). 54′ Luis Silva por Romero (CdN). 67′ Max Pared por Vargas (S) y Hernán González por Ayala (S). 76′ Cristian Almirón por Berlo (S) y 92′ Santino Monges por Golomba (CdN).
Árbitro: Lautaro Castañola (Nogoyá).
Asistentes: Rodrigo Lescano Garcilano (Victoria) y Ángel Ayala (Corrientes).
Cuarto árbitro: Paula Eisenacht (Nogoyá).
Estadio: «Comandante Andrés Guacurarí», de Crucero del Norte.
Fuente: Entretiempo.
Comentarios recientes