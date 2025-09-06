El golf regional abre el telón en Tacurú

El golf de la región vive este fin de semana uno de sus capítulos más esperados. El Tacurú Social Club de Posadas es sede del segundo y último playoff del Torneo Federativo, certamen que reúne a los mejores representantes de 18 clubes del Nordeste argentino y que otorgará puntaje doble para consagrar a los campeones anuales en las categorías scratch, primera, segunda, tercera, cuarta y damas.
La actividad arrancó ayer con la llegada de los golfistas, quienes aprovecharon la jornada de prácticas libres para reconocer la cancha. Por la tarde, desde las 18, los participantes y sus acompañantes disfrutaron de un lunch de bienvenida y un “sunset” que inauguró oficialmente la fiesta deportiva.
Hoy, en tanto, la competencia formal comenzará 7.30, con las primeras salidas por tee. Además de la definición del ranking, habrá premios especiales, al mejor approach en los hoyos par 3, al long drive, al best drive y un atractivo especial para quienes logren un hoyo en uno en los hoyos 2 o 15, que se llevarán como premio una moto eléctrica de golf cortesía de Confiar Seguros.
El cronograma prevé un cierre a las 18.30 con el tradicional “Hoyo 19”, que incluirá la entrega de premios, un show en vivo y sorteos a cargo del sponsor principal, Puerto Valle Hotel de Esteros.
El presidente del club, Pablo Ciejovicz, invitó a las familias posadeñas a acercarse al evento.
“Desde la comisión directiva estamos haciendo mucha fuerza y trabajando principalmente para que toda la familia se acerque al club, que vengan a pasar un día al aire libre. Se pronostica un muy buen clima, no va a ser tanto calor, así que es una oportunidad ideal para disfrutar de las diferentes actividades que ofrece Tacurú y vivir una jornada distinta”, expresó.
La expectativa es alta y todo está listo. Tacurú también abrirá sus puertas a la comunidad para un fin de semana que promete.
Fuente: El Territorio.
