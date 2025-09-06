El Misionero de karting en Posadas y con pilotos invitados

El Campeonato Misionero de Karting, fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), correrá desde hoy la 6ª fecha en el kartódromo de Posadas. Nuevamente el trazado elegido será el 6B, que tiene una extensión de 1.095 metros y no utiliza la “chicana”.
Esta fecha será especial para la categoría Senior ya que correrá con invitados. Para ello, deberán elegir a un piloto que no esté rankeado en el campeonato y que cumpla con el reglamento vigente.
Respecto de las actividades y modalidad de carrera, los entrenamientos y clasificación serán de libre elección, pudiendo participar tanto el piloto titular como el invitado. Habrá dos finales, uno para cada uno. El sistema de puntos, en tanto, prevé que la carrera de los invitados otorgue el 50% de una final al piloto titular.
Hasta el momento son 11 los corredores que confirmaron a sus binomios. Por otra parte, las categorías Junior 150cc y Master recuperarán la 3ª fecha, suspendida por las elecciones. Así, hoy cumplirán con toda la actividad pendiente de esa fecha y mañana lo harán de la sexta fecha.
El precio de las entradas generales se mantendrá en 5.000 pesos. Además, los jubilados accederán a un 50% de descuento y menores hasta 12 años no abonarán el ingreso.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes