Fallo a favor de Puerto Argentino

Anoche se dio a conocer el fallo de la protesta entablada por Puerto Argentino (San Pedro) contra Jardín América, por el cotejo que ambos elencos disputaron por el Provincial de la FeMiFu.
El Tribunal de Penas de la entidad madre del balompié provincial, le dio el reclamo a favor del equipo que compite en la Liga del Nordeste, que se esa manera avanzó a cuartos de final, donde se medirá con Luz y Fuerza de Puerto Iguazú.
El último domingo jugaron el Club Jardín América contra Puerto Argentino de San Pedro los octavos de final del Torneo Provincial organizado por la Federación Misionera de Fútbol. El «Lobo» venció al elenco sampedrino 4 a 1 en la tanda de penales luego de empatar 1 a 1 en los 90 minutos y en la ida fue paridad sin goles.
Pero, Puerto Argentino presentó una protesta a la Fe.Mi.Fu donde expuso la mala inclusión de Guillermo Céspede, quien convirtió el gol del empate en la revancha en suelo jardinense. Luego de la protesta, dirigentes del cuadro jardinense presentaron el descargo y el tribunal de disciplina tuvo que determinar la situación.
El fallo
«Dar por ganado el partido al club PUERTO ARGENTINO con el resultado de 1 gol a favor y 0 gol en contra, adjudicando al mismo los 3 puntos en disputa, en virtud de lo dispuesto en el Art.107 del RTYP, anulando el resultado de la serie de penales ejecutados al finalizar el mismo», dice parte del comunicado emitido desde la Federación Misionera de Fútbol, liderado por el presidente Juan Carlos Rossberg.
Fuente: El Territorio.
