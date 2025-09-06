Más de cien hinchas fueron a ver a la Selección y los estafaron

Más de cien hinchas de Misiones viajaron el miércoles por la noche rumbo a Buenos Aires con la ilusión de estar en el Monumental el jueves por la noche en el último partido de Eliminatorias de Lionel Messi. No fue posible.
Las inmediaciones del estadio Monumental fueron, desde tempranas horas de la tarde, testigo de las miles de personas que fueron estafadas. En algunos casos tenían entradas truchas y eran retiradas en los distintos controles. Otras ni siquiera llegaron a los controles porque la promesa quedó en eso. Las entradas nunca aparecieron.
Un grupo de 128 misioneros que viajaron en tres colectivos desde la tierra colorada nunca recibieron sus tickets para ver a la Scaloneta.
“Antes de salir teníamos la confirmación y por eso salimos”, aseguraron desde Siempre Estaremos, los organizadores del viaje para el encuentro entre Argentina y Venezuela.
Hubo momentos de tensión, incertidumbre y mucha frustración cerca del Monumental. Las horas pasaban y las entradas nunca aparecieron. La bronca se transformó en amenazas y el viaje, que había comenzado con la ilusión de poder ver a los campeones del mundo, terminó de la peor manera. La estafa a los más de cien hinchas misioneros asciende a más de 35 millones de pesos.
Apenas pisaron tierra misionera, los organizadores realizaron la denuncia, en la que se detalla cada una de las transferencias que hicieron por 135 entradas, por un total $31.765.000 en la previa del viaje hacia la Ciudad de Buenos Aires. Además, explicaron que, por distintos conceptos, la suma total del fraude asciende a $35.600.000.
Desde Siempre Estaremos (que ya realizó los mismos viajes en otras oportunidades y también organiza giras para ver a River) aseguraron que devolverán el dinero a cada una de las personas afectadas, algo que ya comenzaron a hacer apenas regresaron a la provincia, mientras esperan que la justicia pueda dar con las personas que los estafaron y así recuperar el dinero enviado por las entradas.
Por su parte y luego de varias versiones que circularon, desde la Filial River Plate Posadas explicaron la situación respecto de los colectivos que viajaron bajo el ala de la filial hasta el Monumental para ver a la Selección.
“Los micros que salieron de parte de la filial de River ingresaron todos. Es verdad que un grupo de Posadas no lo pudo hacer y lamentamos lo sucedido”, expresó Eduardo Martínez Di Pietro, presidente de la filial.
“En un partido de tanta trascendencia no solamente Misiones fue afectada. Hubo otras provincias que también sufrieron. Lamentamos mucho lo sucedido”, agregó Di Pietro en referencia a que muchos hinchas de distintos puntos del país fueron afectados por fraudes y estafas.
Ahora será la Justicia la que deberá hacer su trabajo para dar con los estafadores que se quedaron con más de 35 millones de pesos de los hinchas misioneros.
Fuente: Diego Vain, El Territorio.
