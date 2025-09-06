Leo Augsburger brilla en Madrid y va por la corona

El misionero Leo Augsburger y el bonaerense Martín Di Nenno siguen dejando huella en el Madrid Premier Padel P1. Tras eliminar en cuartos de final a Ale Galán y Fede Chingotto, este sábado dieron otro golpe fuerte al derrotar a los número tres del mundo, Juan Lebrón y Franco Stupaczuk, en una semifinal vibrante que terminó 3-6, 6-3, 7-6(3).
El misionero y Di Nenno disputarán en el Madrid Premier Padel P1 su primera final juntos ante los número uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, que accedieron al partido decisivo tras vencer en semifinales a Mike Yanguas y Coki Nieto.
El partido no comenzó fácil para la dupla argentina. En el cuarto juego del primer set, Lebrón y Stupaczuk quebraron el servicio y se quedaron con la primera manga gracias a su superioridad en winners, 17 a 7. Sin embargo, Di Nenno y Augsburger reaccionaron en el segundo set, encadenando tres juegos consecutivos para imponerse 6-3, aprovechando los errores de sus rivales y multiplicando sus aciertos, con 16 winners.
La definición fue un espectáculo. Di Nenno y Augsburger arrancaron la tercera manga 2-0, pero los número tres empataron rápidamente. La tensión se mantuvo hasta la muerte súbita, donde los números siete del torneo sellaron cuatro puntos seguidos para asegurar su triunfo y clasificar a la final. Para Leo Augsburger, es su primera final junto a Di Nenno y la segunda de forma individual, con la posibilidad de lograr su primer título en el circuito.
En la gran final del domingo, la dupla argentina enfrentará a los número uno, Agustín Tapia y Arturo Coello, que accedieron al partido decisivo tras vencer en semifinales a Mike Yanguas y Coki Nieto por 6-2, 7-5. Los número uno buscarán su quinto título consecutivo, con un juego que combina potencia en los winners y firmeza en el servicio.
La final promete ser un duelo de alto nivel, donde la experiencia de Tapia y Coello se medirá con la energía y la determinación del misionero Augsburger y Di Nenno, en lo que ya se perfila como uno de los grandes encuentros del Madrid Premier Padel P1.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes