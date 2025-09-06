Misiones dice presente en Córdoba

Una delegación de 40 jugadoras de la Asociación Deporte Femenino Misiones viajará a Córdoba para competir en el certamen amateur más importante del país. El torneo reunirá a más de 400 parejas entre el 12 y el 14 de septiembre.
La ilusión está intacta y los últimos entrenamientos marcan la cuenta regresiva. Un total de 40 jugadoras representarán a la provincia en el Argentino de Libres, que se disputará del 12 al 14 de septiembre y que reúne a más de 400 parejas de todo el país, convirtiéndose en el evento amateur más trascendente del calendario nacional.
La delegación, conformada por representantes de distintos puntos de la provincia y también por competidoras de Corrientes que eligieron el circuito de la Asociación Deporte Femenino Misiones (Defemi), participará en las categorías 3ra, 4ta, 5ta, 6ta y 7ma. La clasificación fue posible tras disputar las cinco fechas anuales del torneo organizado por la entidad, que otorgó las plazas para el nacional.
Entre las protagonistas se destaca Letizia López Bernal, de apenas 13 años, que competirá en la 4ta categoría damas. La juvenil misionera atraviesa un presente brillante: es número uno del ranking argentino en la categoría Sub 14 y ya tiene asegurada su presencia en el Mundial Junior, lo que la convierte en una de las grandes promesas del pádel argentino.
La delegación viaja con la motivación de representar a la tierra colorada en un certamen que no sólo es competitivo, sino también un espacio de encuentro, integración y crecimiento para el deporte femenino.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes