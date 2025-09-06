Nadadores del CAPRI dejaron su huella en Paraguay

El equipo de natación del CAPRI representó a Misiones en el Torneo Internacional de Natación 104º Aniversario Copa Sajonia 2025, que se desarrolló en Asunción, Paraguay.
Durante cinco intensas jornadas de competencia, los nadadores del club demostraron un nivel sobresaliente y lograron posicionarse en el podio en numerosas pruebas y categorías.
En la categoría Niños 11-12 años, Ignacio Gómez Pereyra se consagró campeón en 800 metros y 400 metros estilo libre, y en 100 metros estilo espalda, además de obtener medallas de plata en 100 metros estilo de pecho y bronce en 200 metros estilo espalda. Thiago Laphitz se destacó con preseas doradas en 100 y 50 metros estilo libre y 200 metros estilo mariposa, sumando un bronce en 400 metros combinados. Joel Morínigo completó la actuación del grupo con medallas de oro en 50 metros pecho y 50 metros mariposa, y bronce en 200 metros combinados.
Entre los Niños 13-14 años, Dylan Gohlke obtuvo medallas de plata en 100 y 200 metros estilo espalda, mientras que Fabrizio Ocampo sumó plata en 50 metros pecho y bronce en 100 metros pecho.
En Hombres 15-16 años, Salvador Brahin alcanzó un bronce en 50 metros estilo de pecho. Entre los Hombres 17-18 años, Agustín Naufal logró dos platas en 400 y 200 metros estilo libre, mientras que Máximo Yesa brilló con oro en 100 metros pecho y 50 metros libre, y medallas de plata en 200 metros combinados, 50 metros pecho y 50 metros espalda.
Entre las Niñas 13-14 años, Jana Coombes Maran obtuvo plata en 200 metros pecho; Bianca Coombes Maran consiguió dos bronces en 50 y 200 metros pecho; Irina Mereles se quedó con bronce en 200 metros espalda y Luz Vázquez Juañuk logró medallas de plata en 200 y 100 metros espalda, y bronce en 50 metros espalda.
En la categoría Mujeres 15-16 años, María Verónica Méndez se destacó con oro en 200 metros pecho, plata en 50 metros pecho y bronce en 100 metros pecho.
La delegación del CAPRI estuvo bajo la dirección y acompañamiento de la entrenadora Marion Baez Breard y Gabriel Rodríguez, quienes acompañaron y supervisaron a los jóvenes durante toda la competencia, contribuyendo al excelente desempeño del equipo en esta importante instancia internacional.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes