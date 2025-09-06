Se corre el triatlón “León Seró”

La Costanera de Posadas será escenario este domingo de una nueva edición del Triatlón “León Seró”, organizado por el Club Náutico León Seró.
La jornada comenzará a las 7 con el control de la documentación y una charla técnica previa. La competencia incluirá un circuito de 5 kilómetros de kayakismo, que se disputará entre la playa El Brete y el Anfiteatro; 20 kilómetros de ciclismo, en cuatro giros entre la rotonda de calle Pedernera y la de la ex Usina y finalmente 5 kilómetros de pedestrismo, desde El Brete hasta el monumento al Papa (rotonda de Av. Roque Pérez), ida y vuelta.

Quienes deseen mayor información o inscribirse pueden comunicarse al +54 9 376 467-7355 (Vanina), por llamada o Whatsapp.

Fuente: El Territorio.

