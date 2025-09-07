Coronados en el Tacurú

El golf de la región vivió entre el viernes y ayer uno de los momentos más esperados del año. El torneo Federativo, que reúne a los mejores golfistas de los clubes del nordeste argentino, tuvo su segunda y última cita en el Tacurú Social Club de Posadas. Fue una edición especial ya que entregó puntaje doble y consagró a los campeones anuales en todas las categorías.
La jornada sabatina se cerró por la tarde con el tradicional ‘Hoyo 19’ en el salón central, lugar donde se realizó la entrega de premios, un show en vivo y numerosos sorteos a cargo del sponsor principal, Puerto Valle Hotel de Esteros. Precisamente el empresario hotelero Luis Lisanti subrayó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas deportivas.
“Estamos muy orgullosos de apoyar a Tacurú. Para nosotros es clave estar presentes en esta zona tan extraordinaria como son los Esteros del Iberá y su cercanía con Posadas”, afirmó.
En la Scratch logró el trofeo mayor el local Matías Sánchez (38 puntos); en la Primera se consagró el posadeño José Manuel Sánchez con 37 puntos; en Segunda venció Santiago Vega Fernández Rivero -del Chaco Golf Club- con 44 en el acumulado; en Tercera se impuso otro representante del Tacurú como Macelo Paiz (41.5) al igual que en Cuarta con los palos de Víctor Ávalos (40 puntos); mientras que en Damas se impuso Eloisa Gómez -Mercedes Golf Club (con 41).
Fuente: El Territorio.
