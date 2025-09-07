El “Azteca” Ayala venció a Abdallha

El boxeador misionero Cristian “Azteca” Ayala (26) sumó a última hora del viernes una nueva victoria como profesional, luego de imponerse sobre el juninense Néstor “Turco” Abdallah (30) en el microestadio Municipal de Garín, en Buenos Aires.
El posadeño demostró todo su potencial al derrotar a Abdallah luego de una batería de golpes que dejó al bonaerense al borde del nocaut. Justamente ante la falta de reacción del rival es que el árbitro del combate decidió dar por concluida la pelea y le otorgó el triunfo al representante de la tierra colorada.
De esta manera, Ayala sumó su decimocuarto triunfo en el campo rentado, con 5 victorias por KO, tres derrotas (1 por la vía rápida) y un empate.
Vale resaltar que el “Azteca” actualmente es tercero en el ránking argentino de la categoría welter, aunque ostenta el cinturón de campeón argentino de la divisional, además del título Latino de la World Boxing Organization (WBO). Por el lado de Abddallah, acumula diez victorias (3 por KO) y diez derrotas (4 por KO).
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes