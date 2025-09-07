El «SanBa Corre» convocó a toda la región en El Brete

Con más de 350 inscriptos de la provincia, Ituzaingó y Entre Ríos, ayer se vivió a pleno la competencia running «El SanBa Corre» en el balneario El Brete.
Organizado por el instituto San Basilio Magno en el marco de su 60º aniversario, fueron cinco kilómetros de camaradería y sobre todo de unión entre los corredores de todas las edades que se concentraron para la ocasión.
La categoría masculina tuvo como ganador al posadeño Juan Ignacio Fraga con un tiempo de 00:15:59; segundo se ubicó Facundo Garibaldi y tercero el entrerriano Diego Emanuel Moreyra.
En la femenina se impuso la local Vanesa Soto con 00:20:57; secundada por sus coterráneas Juliana Kuzuk y Adriana Piedade.
El SanBa Corre surgió en la previa como un proyecto que tenía como objetivo principal fomentar la actividad física y el trabajo en equipo entre los estudiantes, las familias y la comunidad, siempre haciendo hincapié en la participación activa de todos.
Además, fue diseñado para ser inclusivo, asegurando que cada participante, desde los más novatos hasta los más experimentados, puedan disfrutar de la experiencia.
Siguiendo con esta línea, los organizadores recibieron alimentos no perecederos, ropa en buen estado, útiles escolares y juguetes para llevar adelante actividades solidarias con diferentes instituciones.
Fuente: El Territorio.
