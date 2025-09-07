Empataron Estudiantes y Yacutinga

El partido de ida por la final del torneo Apertura de la Primera B posadeña, finalizó igualada.
En una cancha que terminó siendo un lodazal, Estudiantes y Yacutinga terminaron 1 a 1 en cancha de Villa Cabello, bajo una intensa lluvia que imperó durante gran parte del cotejo que fue controlado por Franco Rioja.
Marcelo López, a los 26′ abrió la cuenta para los albiverdes, igualando sobre el final el zaguero central Emanuel Noguera para el Pincha posadeño.
El próximo fin de semana, se jugará el match de vuelta en Yacutinga, donde se conocerá el campeón.
Síntesis
ESTUDIANTES 1 – YACUTINGA 1
Estudiantes: Javier Llaneza; Alejandro Piazza, Damián Benítez, Emanuel Noguera, Gastón Benítez; Santiago Aquino, Matías Valiente, Gabriel Casapava, Ismael Godoy; Cristian Rodríguez y Sergio Maidana. DT: Sebastián Mendoza.
Yacutinga: Héctor Dutra; César Fernández, Luciano Fernández, Braian Santa Cruz, Juan Manuel Millán; Gustavo Ferreira, Norberto Millán, Marcelo López, Diego Valenzuela; Alejandro Olivera y Franco Brítez Ferreira. DT: Alejandro Bogarín-Ricardo Ferreira.
Goles: 26′ López (Y) y 93′ Noguera (E).
Cambios: Eduardo Rodríguez por Gastón Benítez, Juan Carlos Villalba por Aquino y Carlos Piedrabuena por Valiente (E). Venancio González por Brítez, Isaias Aquino por Santa Cruz, Juan Morinigo por Marcelo López y Mario Caballero por Valenzuela (Y).
Árbitro: Franco Rioja.
Asistentes: Roque Ramos y Darío Benítez.
Cancha: Villa Cabello.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
