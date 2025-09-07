Fuerza y resistencia al máximo nivel

Con gran suceso se llevó a cabo ayer en el polideportivo “Finito” Gehrmann de nuestra ciudad la primera jornada del torneo de crossfit “Goat Land Championship 2025”, una competencia de nivel nacional que reúne a los mejores exponentes de esta disciplina.
Durante varias horas los atletas compitieron y demostraron todo su potencial en las diferentes categorías (desde principiantes hasta élite), ante la atenta mirada de los jueces y de la gran cantidad de público que colmó las gradas del “Finito”.
Con la participación de destacadas figuras del crossfit nacional, entre ellos el campeón argentino que viene de participar en el último mundial, se fueron sucediendo las competencias para completar la jornada inicial del certamen, que llegará a su fin este domingo a las 21 (aproximadamente).
Entre los competidores se destaca la participación de la posadeña Yazmín Polattini, quien actualmente reside y entrena en Buenos Aires y llegó a su ciudad natal para sumarse a la competencia, cuya primera edición se lleva a cabo en la Posadas.
En diálogo con El Deportivo, la joven atleta comentó: “Muy contenta de poder volver a mi ciudad y competir acá. Hace cuatro años comencé a entrenar y este año decidí irme a vivir a Buenos Aires para entrenar en un nivel un poco más elevado”.
Al ser consultada cómo se volcó de lleno a esta disciplina, la licenciada en Educación Física contó: “Empecé por una recomendación de que lo pruebe. Estaba haciendo otros deportes, pero comencé y me gustó mucho. El tema de superarse día a día, de tener nuevos desafíos, y es como que le encontré el gusto y me quedé”.
Consciente de que el crossfit es una disciplina muy exigente, la posadeña que viene de una familia de atletas explicó: “Acá se suma todo lo que tiene que ver con la vida de un atleta de alto rendimiento. Comida, descanso, y todo lo que por ahí es el entrenamiento oculto dentro de la disciplina”.
Yazmín, que practicó varios deportes, quedó cautivada por el crossfit y ahora compite en forma permanente. Ayer lo hizo en un gran nivel, ante su gente.
Fuente: Primera Edición.
