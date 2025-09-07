Mitre-El Linqueño en un duelo clave

Bartolomé Mitre afrontará este domingo un partido decisivo en la Reválida del Torneo Federal A.
Desde las 15.30, en el estadio Ernesto «Tito» Cucchiaroni, recibirá a El Linqueño con la obligación de recuperar terreno y sostener sus chances de meterse entre los cinco clasificados que seguirán en competencia.
El equipo posadeño llega golpeado tras la derrota sufrida la fecha pasada en Corrientes frente a Boca Unidos, el líder de la Zona B, que se impuso 2-0 y expuso las falencias de los misioneros como visitantes.
El partido se podrá ver por el streaming de Deportes Misiones TV, con los relatos de Kevin Barrios y los comentarios de Ramón Romero.
Ese traspié volvió a encender las alarmas en el auriazul, que sabe que los puntos en casa no pueden escaparse si pretende seguir soñando con avanzar de fase.
En el recorrido de la Reválida, Mitre mostró altibajos. Tras dos derrotas consecutivas frente a Gimnasia de Concepción y Sportivo Las Parejas, logró un triunfo revitalizador por 4-1 ante Ben Hur de Rafaela, aunque la caída en Corrientes lo volvió a complicar.
Ahora, con el apoyo de su gente y en un escenario donde suele hacerse fuerte, buscará reencontrarse con la regularidad.
