Mitre logró un triunfo clave

Con un doblete de Ignacio Valsangiácomo, a los 9′ y 58′, derrotó 2 a 1 a El Linqueño, rival directo en la pelea por clasificar a la segunda etapa de la Reválida. Descontó Gabriel Serrano, a los 71′.
El once auriazul, definirá su pasaje a la próxima instancia en la última fecha cuando visite a Sarmiento de Resistencia.
En Concepción del Uruguay, Gimnasia superó 2 a 1 a Defensores de Villa Ramallo y, en Santa Fe, Sportivo Las Parejas venció 3 a 1 a Ben Hur de Rafaela, que descendió al Regional Federal Amateur 2026.
En lo que fue la penúltima fecha de la zona B, el Auriazul necesitaba sumar para no perder pisada en la pelea por adquirir el boleto a la siguiente instancia. El conjunto de «Pico» Salinas logró ajustar lo necesario para abrir el marcador a los 9’ mediante un anticipo del delantero Valsangiácomo al arquero Mariano Alcaráz, después de un muy buen pase de cabeza de Gonzalo Melgarejo.
Ya en el complemento, y con la copiosa lluvia tomando escena, apareció el artillero pero esta vez desde la derecha, pisando el área, sacando un remate imposible al ángulo tras la habilitación, también de cabeza, de Iván Esquivel para el 2-0 pisando los 20’.
Linqueño respondió seis minutos más tarde con un disparo fulminante desde afuera del área de Gabriel Serrano para darle cifras definitivas al marcador. Un golazo del mediocampista.
Mitre logró los tres puntos, se acomodó cuarto en las posiciones con 13 unidades y ahora definirá su pasaje a la próxima instancia en la última fecha cuando visite a Sarmiento de Resistencia.
Fuente: El Territorio.
