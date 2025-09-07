Noche perfecta e histórica de Augsburger

El misionero Leandro Augsburger (21) hizo historia al obtener su primer título en el Circuito Mundial de la Federación Internacional de Pádel (FIP). El posadeño y el bonaerense Martín Di Nenno (28) derrotaron a la pareja número 1 del ránking mundial, conformada por el argentino Agustín Tapia (26) y el español Arturo Coello (23), y se llevaron el P1 de Madrid, en España.
Ante un Movistar Arena repleto, Leo fue el encargado de cerrar un partido infartante con un potente remate que sentenció el tercer set, por 6-4, después de estar abajo y quebrar el saque rival cuando iban 4-4.
Lo de Augsburger y Di Nenno fue de película. Y no solo porque dieron vuelta una final en la que habían arrancado abajo por 6-4 en el primer set y luego igualado, tras ganar el segundo por 6-3. Si no también porque por primera vez una pareja logra alzarse con un título P1 tras derrotar a los 1°, 2° y 3° del ránking mundial.
En efecto, Leo (17° del ránking mundial) y Martín (9°) habían eliminado en semifinales al español Juan Lebrón (5°) y al chaqueño Franco Stupaczuk (6°), mientras que en cuartos dejaron afuera a Alejandro Galán (3°) y Franco Chingotto (3°).
“Es la primera vez que me va a costar hablar. Estoy demasiado contento. Este día va a quedar guardado para siempre en mi memoria. No me lo voy a olvidar nunca”, dijo Augsburger, emocionado, tras quedarse con la corona. El misionero no se olvidó de la tierra colorada y, ante los ojos del mundo, agregó: “esto va para toda mi familia y para la gente de Posadas, que me hizo el aguante desde el primer día”.
La emoción se apropió de Leo desde el mismo momento en que la pelota tocó la alfombra del Movistar Arena madrileño por última vez. Y es que Augsburger inmediatamente se arrodilló y estalló en lágrimas. Después, fue a abrazarse en la tribuna con Jorge, su padre, quien dijo presente en España para una noche histórica.
El título en el P1 Comunidad de Madrid es el primero de Leo en el Circuito Mundial y también, claro, el primero en dupla con Martín Di Nenno, pareja que llevaba apenas un certamen de experiencia en la previa. Para el bonaerense, en tanto, es la primera victoria en un P1: el oriundo de Ezeiza completó así el cuadro, ya que anteriormente había sido campeón en Major y P2.
Respecto a Leo, fue su segunda final después de caer en el P2 de Asunción, en mayo pasado. Y el sabor a revancha se profundizó durante la premiación, ya que el posadeño fue galardonado con el reconocimiento al jugador más valioso de la finalísima.
En tanto, además del premio económico, Augsburger sumará mil puntos en el ránking mundial, donde actualmente marcha 17°. Eso podría catapultarlo a la posición 14 del escalafón mundial, algo que podría oficializarse mañana.
La próxima cita para Leo y Di Nenno será esta semana con el París Major, que se jugará en elestadio Roland Garros, acondicionado especialmente para la ocasión. Allí, debutarán en segunda ronda, ante rivales a confirmar, entre mañana y el miércoles.
Fuente: Primera Edición.
