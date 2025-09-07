Tuyutí será el rival de Guaraní

Se jugaron este domingo los tres partidos revanchas por los octavos de final del torneo Provincial de la FeMiFu.
En Puerto Piray, Nacional volvió a derrotar a 9 de Julio, esta vez por 1 a 0. En Oberá Ex Alumnos le ganó a Central Iguazú 3 a 2, pero no pudo revertir la serie por cuanto en la ida, los de la ciudad de las cataratas, habían vencido por 3 a 0.
Finalmente en Jardín América, Tuyutí y El Timbó igualaron 1 a 1 y tuvieron que recurrir a los penales. Allí, el equipo apostoleño fue más efectivo y tuvo a su arquero como la gran figura y venció 2 a 1 y de esta manera pasó a los cuartos de final, donde enfrentará a Guaraní Antonio Franco.
Los cruces de cuartos de final
Tuyutí vs Guaraní Antonio Franco
Jorge Gibson Brown vs La Canterita
Luz y Fuerza vs Puerto Argentino
Nacional vs Central Iguazú
Fuente: De la Tribuna TV.
