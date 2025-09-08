Augsburger: “Sabía que se iba a dar”

La pareja argentina conquistó esta tarde el Premier Pádel de Madrid tras vencer en la final por 4-6, 6-3 y 6-4 a Arturo Coello y Agustín Tapia, vigentes campeones del torneo que se disputó en el Movistar Arena y dupla número uno del mundo. Tras levantar la copa, Leito se dirigió en sus redes sociales y declaró: “No tengo palabras para hablar sobre lo que sucedió hoy, mi primer título y contento de hacerlo a tu lado rengo”.
“Sabía que se iba a dar y llegó, llegó el día en el que cumplí mi sueño desde chico. Gracias a mi familia que siempre han confiado en mí, los amo”, agregó.
Se trata del primer torneo que gana la séptima pareja del circuito, que hasta ahora solo había disputado un campeonato. Debutó a finales de julio en Tarragona. Además, es la primera corona del misionero que tiene 21 años.
Fuente: El Territorio.
