El conjunto Colectivero derrotó en la final a Bartolomé Mitre por 2 a 1 y se coronó como el mejor de la categoría Senior +42 del certamen organizado por la Liga Posadeña de Fútbol.
El partido se jugó este domingo al mediodía en el estadio «Andrés Guacurarí» en Santa Inés.
Crucero del Norte campeón Senior
Opinión
La tarde gris en Santa Inés fue testigo de uno de los momentos más duros en la historia reciente de Crucero. El Colectivero recibió a Boca Unidos por la 6ª fecha de la Reválida B del Torneo Federal A con la necesidad de ganar para sostener sus últimas chances de permanencia. Sin embargo, sufrió una dura derrota por 4-1 que decretó su descenso al torneo Regional Federal Amateur, tres fechas antes de finalizar la competencia.
Análisis
Mitre venía de dos derrotas seguidas en el torneo Federal A, pero en casa aprovechó su eficacia, goleó 4-1 a Ben Hur de Rafaela y aseguró su primer gran objetivo de la temporada: mantener la categoría. Además, el equipo de Rocamora se acomodó en la parte alta de la zona B de la Reválida y sueña con la clasificación. El dueño de casa arrancó bien, con la pelota en los pies y con el mando del fútbol en Rocamora. En una de las primeras llegadas de peligro, el Auriazul rompió el cero. Tras un centro cruzado, Emanuel Mercado la mandó al fondo de la red para el 1-0.
Reportajes
El reciente y vertiginoso descenso de Crucero al fútbol doméstico, apenas una década después de haber tocado el cielo con las manos en Primera División, dejó en claro, una vez más, que la falta de un proyecto serio en las bases a la larga termina decantando en el peor final. El club de Santa Inés, que también tuvo un acelerado ascenso de la liga local a la elite del fútbol argentino en sólo diez años, descendió el último fin de semana del torneo Federal A, la tercera categoría nacional, al ámbito amateur, por lo que ahora deberá reinventarse desde cero si pretende sostener su nombre en alto y volver a ser lo que hasta hace poco fue, un equipo respetado en la región y en el país y que además ostenta un récord difícil de igualar: ser el equipo más joven en llegar a Primera División. Pedro Dechat, el entrenador con mayores pergaminos en el club y que conoce como pocos lo que significa el Colectivero por dentro, reconoció que el club no venía trabajando bien en los últimos tiempos y aseguró que “todo es cuestión de dinero, cuando se acaba el dinero, se acaba todo”.
Agenda
Lunes 4: Básquetbol. 20.30 hs. Luz y Fuerza-Itapúa y Brown-Villa Urquiza, por la 1° fecha del Apertura posadeño, en el colegio «Inmaculada Concepción». Miércoles 6: Fútbol. 16.00 hs. Posadas vs Oberá, por la 5° fecha de la Copa País, en Guaraní Antonio Franco. Miércoles 6: Básquetbol. 20.30 hs. CAPRI-Tokio; Mitre-El Coatí y Tirica-Nazareno, por la liga Provincial femenina. Viernes 8: Automovilismo. 20.00 hs. Largada del Rally de Puerto Rico, por el Misionero de Rally. Viernes 8: Karting. 12.00 hs. inicio de pruebas del Misionero en el kartódromo de Posadas. Sábado 9: Fútbol. 15.30 hs. Huracán-Guaraní, primera final del Apertura posadeño, en Villa Sarita. Sábado 9: Fútbol. 15.30 hs. Crucero-Gimnasia de C. del Uruguay, por el Federal A, en el «Andrés Guacurarí». Sábado 9: Fútbol. 16.00 hs. Brown-Tuyutí, por el Provincial de la FeMiFu, en Villa Urquiza, Domingo 10: Fútbol. 15.30 hs. Bartolomé Mitre-Sportivo Las Parejas, por el Federal A, en Rocamora. Domingo 10: Fútbol. 15.30 hs. Guaraní-Olimpia, por el Provincial de la FeMiFu, en Villa Srita.
