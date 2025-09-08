Crucero del Norte campeón Senior

Puede ser una imagen de 11 personas y personas jugando al fútbol

El conjunto Colectivero derrotó en la final a Bartolomé Mitre por 2 a 1 y se coronó como el mejor de la categoría Senior +42 del certamen organizado por la Liga Posadeña de Fútbol.
El partido se jugó este domingo al mediodía en el estadio «Andrés Guacurarí» en Santa Inés.

Puede ser una imagen de 11 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol y texto

Puede ser una imagen de 6 personas, personas jugando al fútbol, personas jugando al fútbol y texto que dice "5 Os evención Ode ROSAMONTE MISIO 2"

Roberto Morales

