De personajes, árbitros y el más común de los sentidos

Frío y lluvia, este domingo en Rocamora, a pesar de ello un buen número de periodistas llegó al estadio a hacer su trabajo, ocupando como siempre la cabina que ofrece el club Bartolomé Mitre.
Obviamente que la parte superior de la cabina, con los equipos de transmisión deja muy poco lugar y parte de los colegas se ubican en la “planta baja”. Así fue en toda la participación del auriazul en el Federal.
Apenas ingresó la terna arbitral, la orden fue desalojar a los colegas, de la parte baja y a los fotógrafos, a la zona de los banderines del córner –estaba lloviendo-.
Allí arribó “la asistente” Mariana Duré que “a los gritos” increpó a los colegas para que se retiren, sin mediar explicación alguna. Obviamente recibió la respuesta y muy respetuosa de los colegas, a los que la SRA DURE, comunicó al árbitro.
El Juez principal, el chaqueño Guillermo González, lejos de explicar la razón de su decisión y desde la misma mitad de la cancha (lleno de coraje el hombre) llamó primero a integrantes de la fuerza de seguridad y a los propios jugadores de Mitre para que desalojen a los hombres de prensa.
Los colegas, igualmente hicieron sus trabajo, bastante incomodos por cierto y los fotógrafos y camarógrafos debieron extremar el cuidado para que sus costosos equipos no se mojen.
Muchas veces nos quejamos de la soberbia que muestran las ternas arbitrales que vienen del país central, pero esta vez, sus integrantes llegaron de la hermana provincia del Chaco, sin dudas por lo actuado, ni GONZÁLEZ, ni DURÉ representan la idiosincrasia del pueblo chaqueño.
Personajes que, más allá de reglamentos, que bastante a menudo incumplen con su accionar en el campo de juego, olvidan el sentido común, ese, el más común de los sentidos.
Triste imagen, GONZALEZ por su soberbia y falta de sentido común y la Sra. MARIANA DURE debería bajar un poco la bandera, quedaron feos los “gritos”, la pueden desconcentrar como suele suceder, curiosamente en las canchas de Misiones.
Por último, el departamento de prensa de Bartolomé Mitre, de habitual buena atención, debería trabajar con antelación con la terna arbitral, dejando claro que en sector de cabina trabajan periodistas y no ”peligrosos barrabravas”.
Fuente: Jorge Balanda, De la Tribuna TV.
