Los adultos mayores volvieron con medallas desde Salta

Puede ser una imagen de 6 personas, personas jugando al voleibol y personas jugando al básquet

La delegación misionera volvió con podios, medallas y los bolsos llenos de una nueva experiencia inolvidable en los Juegos Nacionales Adultos Mayores celebrados en Salta.
La delegación que representó a la provincia tuvo una destacada presencia, logrando la medalla de plata en Tenis de mesa femenino y a medalla bronce en Tenis de mesa masculino.
Además, el equipo de Newcom consiguió el 4º puesto; el Tenis de mesa mixto finalizó 6º, al igual que en Tejo femenino.

Puede ser una imagen de 2 personas y texto que dice "TA TES TE S SecretariadeTuris Secretaria Twrй Ambicate Deporte # Sulseceetaris Deperties Secretaría de Tu Ambiente y Depo Vicejefatura de Gabinete del Secretaria de Turi Ambiente y Depor Vicejefatura de Gabinete del In 2 ST Sk Stle ថាំងព ua"

¡Felicitaciones a la delegación misionera que luego de formar parte de los Juegos Deportivos Misioneros dejó bien en alto los colores de la provincia en las disciplinas de la modalidad Adultos Mayores!!

Fuente: prensa Ministerio de Deportes.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/destacados/2025/09/08/los-adultos-mayores-volvieron-con-medallas-desde-salta/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.