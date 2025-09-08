Los adultos mayores volvieron con medallas desde Salta

La delegación misionera volvió con podios, medallas y los bolsos llenos de una nueva experiencia inolvidable en los Juegos Nacionales Adultos Mayores celebrados en Salta.
La delegación que representó a la provincia tuvo una destacada presencia, logrando la medalla de plata en Tenis de mesa femenino y a medalla bronce en Tenis de mesa masculino.
Además, el equipo de Newcom consiguió el 4º puesto; el Tenis de mesa mixto finalizó 6º, al igual que en Tejo femenino.
¡Felicitaciones a la delegación misionera que luego de formar parte de los Juegos Deportivos Misioneros dejó bien en alto los colores de la provincia en las disciplinas de la modalidad Adultos Mayores!!
Fuente: prensa Ministerio de Deportes.
