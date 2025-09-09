Brown-La Canterita abrirán los cuartos de final del Provincial

Los cuartos de final del torneo Provincial de la Federación Misionera de Fútbol comenzarán el próximo fin de semana con partidos en Posadas, donde Brown recibirá a La Canterita, Apóstoles, a la que viajará Guaraní Antonio Franco para visitar a Tuyutí, San Pedro e Iguazú y los equipos empezarán a buscar la clasificación a las semifinales.
El sábado y por el grupo Sur, Jorge Gibson Brown recibirá desde las 16 a La Canterita en el estadio «Salvador Nosiglia» del barrio Villa Urquiza. El Verdirrojo eliminó a Rosamonte, mientras que La Canterita sacó a Atlético Posadas, por penales.
El otro duelo del grupo Sur se jugará el domingo, cuando Guaraní Antonio Franco visite a Tuyutí en Apóstoles. El encuentro se disputará desde las 16 en el estadio «General Belgrano».
La Franja eliminó a River de Santa Rita por penales, mientras que el Aurinegro también tuvo que ir a la definición desde los doce pasos ante Timbó de Jardín América.
La acción del grupo Norte la abrirán Puerto Argentino y Luz y Fuerza, que se verán las caras el sábado desde las 16 en San Pedro. El Celeste perdió su serie ante Jardín América, pero el Lobo inscribió mal un jugador y fue eliminado.
El Eléctrico, por su parte, impuso condiciones ante Atlético Garuhapé y se metió entre los ocho mejores de la provincia.
La otra serie comenzará el domingo a las 16 en Puerto Iguazú, donde Central Iguazú será local ante Nacional de Piray.
El Naranja eliminó a Ex Alumnos 185 de Oberá, mientras que los de Puerto Piray vencieron a 9 de Julio en el duelo de equipos de la Liga de Eldorado.
Fuente: El Territorio.
