Guaraní comenzará la pretemporada con dos caras nuevas

Guaraní Antonio Franco, flamante campeón del fútbol posadeño, comenzará este miércoles a las 9 en el tinglado del club los trabajos físicos de pretemporada, de cara al torneo Federal Regional Amateur 2025/26, que tiene dos fechas probables de inicio: el 12 de octubre o 2 de noviembre.
El equipo será dirigido por Manuel Dutto, acompañado por Juan Eluchans y Tomás Wyss, en la preparación física.
En cuanto a refuerzos, ya se confirmaron dos incorporaciones:
Agustín Vallejos, defensor que vuelve a vestir la camiseta franjeada tras disputar el Regional pasado.
Franco Flores, defensor de 23 años proveniente de la CAI de Comodoro Rivadavia.
Además, «la franja» continúa en competencia en el torneo Provincial de la FeMiFu, donde se medirá ante Tuyutí de Apóstoles por los cuartos de final.
Fuente y Foto: prensa del Club Guaraní Antonio Franco.
Comentarios recientes